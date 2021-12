LIVE | GA Eagles jaagt tegen Roda JC op plek bij laatste 16 in bekertoernooi

reactie Geduld van Zakaria Eddahchou­ri bij GA Eagles beloond met eerste minuten van seizoen

Dat was even geleden, Zakaria Eddahchouri in een officiële wedstrijd van Go Ahead Eagles. De middenvelder die in de zomer al te horen kreeg dat hij mag uitzien naar een andere club, genoot van de twintig minuten die hij zaterdagavond in Tilburg mocht maken tegen Willem II. ,,Natuurlijk wil je zoveel mogelijk spelen, daar ben je voetballer voor. Maar ik ben ook een prof.’’

27 november