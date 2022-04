LIVE: GA Eagles kan met verwachte basisploeg veilige haven van de eredivisie bereiken

Go Ahead Eagles en Willem II treffen elkaar vanavond (vanaf 20.00 uur) voor de dertigste keer in het betaalde voetbal. Vooral in eigen huis is de Deventer ploeg de baas over de Brabanders.

Bij Go Ahead Eagles geen verrassingen in de basisploeg. Luuk Brouwers keert na zijn enkelblessure terug. Dat gaat weer ten koste van Ogechika Heil die naar de bank verhuist. De zieke Justin Bakker ontbreekt in de selectie.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en Willem II 29 keer tegen elkaar. De Brabanders wonnen 13 keer, GA Eagles 10 keer.

• Go Ahead won 1 van zijn laatste 5 duels met Willem II in alle competities, dat was eerder dit seizoen in de eredivisie in Tilburg op 27 november: 0-1 dankzij een goal van Boyd Lucassen.

• Go Ahead kan voor de tweede keer ooit beide competitieduels met Willem II winnen in een seizoen, na eredivisie-overwinningen in 1966/1967: 0-3 uitoverwinning, 2-0 winst thuis.

• Het meest doelpuntrijke eredivisie-thuisduel van Go Ahead betreft het duel met Willem II in het seizoen 1983/1984. Willem II won met 4-6 in Deventer, onder andere dankzij een hattrick van Wanny van Gils.

• De laatste keer dat deze ploegen elkaar in Deventer ontmoetten in de Eredivisie was in het seizoen 2016/2017. Willem II won toen op 25 november 2016 met 0-1 dankzij Jari Schuurman.

• Go Ahead Eagles pakte 6 punten in zijn laatste 2 eredivisie-duels, net zoveel als in de 10 wedstrijden voor de duels tegen Cambuur (3-0) en PEC Zwolle (0-1).

• Go Ahead Eagles verloor maar 1 van zijn laatste 6 wedstrijden in de eredivisie (W3-G2-V1), een 1-0 nederlaag bij Sparta op 12 maart.

• Willem II won 1 van zijn laatste 21 eredivisie-duels (W1-G4-V16): 3-1 tegen RKC op 16 februari.

• De laatste treffer van Willem II in een uitwedstrijd werd op 18 december gemaakt door Elton Kabangu in een 4-1 nederlaag tegen AZ.

• Inigo Cordoba is met 8 goals clubtopscorer van Go Ahead dit eredivisie-seizoen. Deze eeuw maakten slechts twee spelers meer goals voor de Deventenaren in een seizoen op het hoogste niveau (Erik Falkenburg en Jarchinio Antonia, 9 in 2013/14).

• Scheidsrechter Nijhuis heeft de leiding in De Adelaarshorst.

• Aftrap vrijdag 20.00 uur.

