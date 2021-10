LIVE: GA Eagles krijgt na vroege achterstand nu kansen in Gelredome tegen Vitesse

Go Ahead Eagles O21 houdt titelkan­sen springle­vend met remise in Den Bosch

2 oktober De beloften van Go Ahead Eagles hielden in Den Bosch door middel van een gelijkspel (1-1) de titelkansen in de derde divisie springlevend. Spits Olaf Kok zorgde er met zijn derde treffer in vijf wedstrijden voor dat al na ruim een half uur de eindstand op het scorebord stond.