LIVE | GA Eagles krijgt prima kans en na kwartier volledig in evenwicht met FC Utrecht

LIVEBLOGGo Ahead Eagles jaagt vanavond tegen FC Utrecht (aftrap 18.30 uur) in de eigen Adelaarshorst op een plek in de halve finale van het bekertoernooi. De nummer zeven van de eredivisie, FC Utrecht is tegenstander. Volg de laatste ontwikkelingen rond en tijdens de bekerwedstrijd in ons liveblog.

GA Eagles doet dat met een aangepaste ploeg in vergelijking met de voorgaande weken in competitieverband. Trainer Jack de Gier bouwt wat meer zekerheid in op het middenrif, waar Alexander Bannink als vierde pion wordt geposteerd. Dat gaat ten koste van Martijn Berden. Verder speelt GA Eagles met dezelfde ploeg die afgelopen vrijdag FC Eindhoven klopte.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Mertens, Van Iperen, Veldmate, Brito; Corboz, Lieftink, Bannink, Ahannach; Navrátil, Rabillard.

Opstelling FC Utrecht: Zoet, Klaiber, Hoogma, Emanuelson,Van der Maarel; Van de Streek, Maher, Gustafson; Kerk, Bahebeck, Peterson.

Volledig scherm Go Ahead Eagles - FC Utrecht. © AD

Wedstrijdfeiten:

• Go Ahead Eagles en FC Utrecht ontmoeten elkaar voor de 3e keer in de KNVB-beker. FC Utrecht won beide vorige ontmoetingen.

• FC Utrecht won 4 van zijn laatste 5 uitduels bij Go Ahead Eagles (allemaal Eredivisie), inclusief de laatste 2: op 25 april 2015 werd het 0-2 (2 goals Sébastien Haller) en op 28 januari 2017 won Utrecht met 0-1 (eigen goal Xandro Schenk).

• De laatste thuiszege van Go Ahead Eagles op FC Utrecht was op 22 december 2013: 2-1 in de Eredivisie. Jeffrey Rijsdijk en Jop van der Linden scoorden.

Volledig scherm Verwachte opstelling Go Ahead Eagles © AD.

• Go Ahead Eagles staat voor het eerst sinds 2009/2010 in de kwartfinales van de KNVB-beker. Destijds won het dankzij spits Donny de Groot van NAC (1-2).

• Go Ahead Eagles bereikte de kwartfinale door uitoverwinningen op bezoek bij Almere City (1-3, 1e ronde), Eredivisionist FC Twente (2-5, 2e ronde) en IJsselmeervolgels (1-1, door na strafschoppen, achtste finales).

• FC Utrecht won dit bekerseizoen uitduels bij Excelsior (1-4, 1e ronde), FC Groningen (0-1, 2e ronde) en FC Eindhoven (1-2 na verlenging, achtste finales).

• FC Utrecht werd uitgeschakeld in 2 van zijn laatste 3 kwartfinales in de beker: door NEC in 2013/2014 (1-0, uit) en door Cambuur in 2016/2017 (2-2 in eigen huis, verloren na strafschoppen). Utrecht won van PSV in 2015/2016.

• Arbiter Makkelie hanteert de fluit in Deventer.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht © AD.