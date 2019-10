LIVE | GA Eagles krijgt wat kansen, duel met Almere City in evenwicht

VIDEO Debutant Swart: ‘Mijn vader zag al mijn wedstrij­den, maar uitgere­kend nu is hij op vakantie’

8:07 Joran Swart maakt vanavond namens Go Ahead Eagles in Almere zijn debuut als voetbalprof. Zijn ontdekker en eerste trainer is de grote afwezige. Vader Sybe viert vakantie in Spanje en ontbreekt in het Yanmar Stadion. ,,Maar ik hem hem meteen geappt. Hij is heel erg trots.‘’