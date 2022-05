LIVE | GA Eagles laat 45 minuten amper wat zien en staat terecht achter tegen Heerenveen

Go Ahead Eagles krijgt zondag tegen Heerenveen een vijfde kans in de jacht op de achtste plaats in de eredivisie. De kater van de gemiste kansen tegen Fortuna Sittard, Vitesse, NEC en Feyenoord wil de ploeg van trainer Kees van Wonderen in Friesland met een laatste kunstje wegpoetsen.

Geen fantasieopstellingen of verrassingen dus in de basis bij GA Eagles. Trainer Kees van Wonderen kiest voor zijn sterkst beschikbare formatie, waarin Gerrit Nauber en Cuco Martina de grote afwezigen zijn. Joris Kramer en Boyd Lucassen vullen de vacatures in. Voor de rest laat Van Wonderen zijn basisploeg intact die afgelopen week twee keer met 1-0 verloor, tegen NEC en Feyenoord.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Lucassen, Idzes, Kramer, Kuipers; Deijl, Brouwers, Rommens, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en Heerenveen 29 keer tegen elkaar. De Friezen wonnen 13 keer, GA Eagles was 11 keer de sterkste.

• In Friesland slaagde Go Ahead er vijf keer in te winnen, even vaak als de thuisploeg.

• Heerenveen leed in de Eredivisie maar 2 nederlagen tegen GA Eagles, maar dat waren wel thuisnederlagen: 1-4 (november 1993) en 0-1 (mei 1995).

• Heerenveen is ongeslagen in zijn laatste 9 Eredivisie-duels met Go Ahead (W6-G3-V0).

• Heerenveen won dit seizoen op de eerste speeldag in de eredivisie met 0-1 in Deventer van Go Ahead Eagles. Tibor Halilovic maakte de eerste goal van het seizoen.

• GA Eagles nam in de achtste finales van de KNVB-beker revanche door met 0-1 in Friesland te winnen (doelpunt Inigo Cordoba).

• De laatste keer dat Heerenveen een Eredivisie-seizoen afsloot met een thuisoverwinning was in 2007/2008: 5-0 tegen Excelsior.

• Go Ahead won 1 van zijn laatste 9 uitduels in de Eredivisie (W1-G3-V5), een 0-1 overwinning bij PEC Zwolle op 3 april.

• Go Ahead sloot zijn laatste 8 Eredivisie-seizoenen steevast af met een nederlaag, sinds een 1-2 overwinning bij VVV-Venlo in 1985/1986.

• Inigo Cordoba is met 9 goals clubtopscorer van Go Ahead dit Eredivisie-seizoen.

• Scheidsrechter Gözübüyük heeft de leiding in het Abe Lenstra Stadion.

• Aftrap zondag 14.30 uur.