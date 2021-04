LIVE | GA Eagles leidt dankzij goal van Botos

Go Ahead Eag­les-goa­lie Jay Gorter op eenzame hoogte in Europa, concurren­tie uit Brazilië en Japan

14 april Jay Gorter is bezig aan een fenomenaal seizoen onder de lat bij Go Ahead Eagles. Alleen in Noord-Brazilië loopt er een doelman rond die betere cijfers kan overleggen. Gorter kent hem ongetwijfeld niet, zoals Joao Ricardo van Ceará zeer waarschijnlijk niet zal weten dat er in het Nederlandse Deventer een 20-jarige goalie rondloopt die hem van de mondiale troon dreigt te stoten.