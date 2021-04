LIVE | GA Eagles loopt vanaf de stip verder weg bij Almere City

Heering heeft pijnlijk afscheid bij GA Eagles verwerkt, maar vriend­schaps­band kreeg knauw: ‘Dit had club anders kunnen oplossen‘

8:00 Zijn swing is aanzienlijk verbeterd. Net als zijn handicap. Maar voor golf is Marco Heering niet in de wieg gelegd. Het voetbalhart klopt als nooit te voren en de oud-prof snakt - een jaar na zijn gedwongen vertrek bij Go Ahead Eagles - naar een nieuwe uitdaging. ,,Het is voor het eerst in mijn leven dat ik zó lang bij huis ben. Mijn vrouw en ik hebben een hechte relatie, maar ik wil maar al te graag het veld weer op.”