LIVE | GA Eagles met Botos in basis op jacht naar eerste zege tegen Sparta in zes jaar

LIVEBLOGGo Ahead Eagles speelt vanavond de derde wedstrijd van het seizoen in de eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen, die Giannis Botos zijn basisdebuut laat maken in de eredivisie, trapt om 20.00 uur af tegen Sparta.

Daarmee kent de basisploeg van GA Eagles een mutatie in vergelijking met voorgaande weken. Mats Deijl kampte afgelopen week met lichte enkelklachten en wordt op de bank gehouden. Boyd Lucassen neemt daarom de plek rechts achterin nu in. De Griek Botos debuteert als basisspeler in de Nederlandse eredivisie.

Wedstrijdfeiten:

• De historieclubs GA Eagles en Sparta troffen elkaar 74 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 16 keer, Sparta was 38 keer de sterkste.

• In Deventer was Sparta in zeven van de laatste tien ontmoetingen de sterkste in duels met GA Eagles.

• Sparta scoort vrijwel altijd op bezoek bij GA Eagles. In de laatste twaalf duels lukte dat alleen niet in oktober 2015 toen GA Eagles met 2-0 won na doelpunten van Jerry van Ewijk en Leon de Kogel.

• In 2015 was het meteen de laatste zege op Sparta.

• Sparta is ongeslagen in de laatste 4 uitduels bij Go Ahead in de Eredivisie. Sparta heeft, gekeken naar huidige Eredivisie-clubs, alleen tegen Cambuur een even lange ongeslagen uitreeks in de Eredivisie (4).

• De laatste ontmoetingen tussen GA Eagles en Sparta waren in de eerste divisie (seizoen 2018/2019). Na de 2-2 in Deventer won Sparta thuis met 6-1.

• Go Ahead verloor de laatste 7 thuisduels in de Eredivisie. Een nieuwe thuisnederlaag zou - net als in 2015 - een nieuw negatief clubrecord betekenen.

• GA Eagles verloor de eerste twee duels van Heerenveen en Feyenoord; Sparta verloor van FC Utrecht en speelde gelijk tegen Heracles.

• Bart Vriends keert met Sparta terug in De Adelaarshorst, waar hij ruim honderd duels peelde voort GA Eagles.

• De trainers Kees van Wonderen en Henk Fraser speelden tussen 1996 en 1997 in alle competities 33 wedstrijden samen bij Feyenoord.

• Scheidsrechter Van der Laan heeft de leiding in stadion De Adelaarshorst.

• Aftrap zaterdag 20.00 uur.

