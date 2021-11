LIVE: GA Eagles met Deijl, maar zonder spits Cardona op jacht naar mirakel tegen Ajax

wedstrijdverslag GA Eagles stunt door late strafschop Brouwers in Arnhem, gefrus­treerd Vitesse terecht verslagen

Een stunt van jewelste. Go Ahead Eagles vloerde zondagmiddag in Gelredome Vitesse met 1-2, waar een hele vroege en een hele late strafschop de wedstrijd bepaalden. De ploeg van Kees van Wonderen was gretig in Arnhem, dreef Vitesse met regelmaat tot wanhoop en pakte dankzij de rake penalty van Luuk Brouwers de eerste uitzege in de eredivisie sinds 2017.

24 oktober