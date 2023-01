LIVE | GA Eagles met drie wijzigingen in bekerclash met Heracles

Go Ahead Eagles kan donderdag voor het vierde jaar op rij de achtste finales bereiken van het toernooi om de KNVB-beker. Dan moet het wel in Almelo Heracles opzij zetten, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Voorwaar geen makkelijke klus, al is GA Eagles de laatste maanden flink op dreef in de eredivisie. Volg de ontwikkelingen rond de wedstrijd in ons liveblog.

- Bij GA Eagles wordt de plek van de geblesseerde Bas Kuipers op linksback overgenomen door Jose Fontan. Jamal Amofa start weer in de basis centraal achterin in plaats van Gerrit Nauber. Rashaan Fernandes speelt op de plek van Oliver Edvardsen.

- Heracles is de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, GA Eagles de nummer tien van de eredivisie.

- In de eerste bekerronde wist GA Eagles thuis met 3-1 te winnen van Helmond Sport. Heracles versloeg na strafschoppen Roda JC.

- De laatste keer dat de teams elkaar in officieel verband tegenkwamen, is bijna een jaar geleden. Op 23 januari 2022 eindigde het eredivisietreffen in Almelo in 1-1. Isac Lidberg scoorde namens GA Eagles.

- De voorbije drie seizoenen haalde GA Eagles telkens minimaal de laatste 16 in het bekertoernooi. In 2020 werd de kwartfinale bereikt (uitgeschakeld door FC Utrecht). In 2021 ging het in de achtste finale mis tegen VVV (1-0) en vorig jaar was pas de halve finale het eindstation voor GA Eagles. PSV was te sterk met 2-1.

- Bij GA Eagles ontbreken donderdag in elk geval Philippe Rommens (sleutelbeen) en Bas Kuipers. De laatste raakte zaterdag zwaar geblesseerd aan de elleboog in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard en is lang uit de roulatie. Rommens ontbreekt naar alle waarschijnlijkheid in elk geval nog tot begin februari.

- Het duel in Almelo begint om 18.45 uur.

