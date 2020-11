LIVE | GA Eagles met Eyibil en Lucassen in basis begonnen aan duel tegen Almere City

reactie Veldmate ziet hoe GA Eagles ‘vechtwed­strijd’ na rust omdraait

10 november Dat Jacob Mulenga met zijn twee doelpunten toch voor Deventer succes zorgde tegen Telstar, stemde Jeroen Veldmate uiteraard tevreden. Kritischer was de aanvoerder van Go Ahead Eagles over het spel in het eerste uur.