LIVE | GA Eagles met Idzes en Hendriks in basis tegen laagvlieger FC Dordrecht

Sam Hendriks krijgt bij GA Eagles in de spits de voorkeur boven Jacob Mulenga. Tegen FC Eindhoven stond hij voor de laatste keer in de basisploeg. Dat geldt ook voor Jay Idzes, die de geschorste Luuk Brouwers vervangt.

• GA Eagles en FC Dordrecht troffen elkaar 60 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 21 keer, Dordrecht was 23 keer de sterkste.