LIVE: GA Eagles met Nauber en Botos op zoek naar stevige plek in middenmoot in duel met concurrent Fortuna

Bij GA Eagles maken Gerrit Nauber en Giannis Botos hun rentree in de basisploeg. Dat gaat ten koste van Mats Deijl en Jay Idzes. Boyd Lucassen zakt een linie terug en wordt rechtsback. Philippe Rommens speelt centraal op het middenveld naast Luuk Brouwers.

Wedstrijdfeiten

• In totaal speelden GA Eagles en Fortuna 42 keer tegen elkaar. De LImburgers wonnen 13 keer, GA Eagles was negentien keer de baas.

• In het seizoen 2017/2018 speelden beide teams voor het laatst tegen elkaar in de eerste divisie. Destijds was Fortuna Sittard drie keer de sterkste (ook in de KNVB-beker).

• Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard treffen elkaar voor het eerst in 25 jaar in de Eredivisie. De laatste ontmoeting op het hoogste niveau eindigde in een 2-0 thuiszege voor de Eagles op 2 maart 1995 (goals Mark Schenning en Pieter Bijl).

• In Deventer is GA Eagles meestal baas in eigen stadion met twaalf overwinningen tegen Fortuna.

• GA Eagles won vorige week met 1-2 van Vitesse, Fortuna speelde 1-1 tegen Willem II.

• Go Ahead won 3 van zijn laatste 4 thuisduels in de Eredivisie (W3-G0-V1)

• Inigo Cordoba en Luuk brouwers zijn clubtopscorer van Go Ahead in dit eredivisie-seizoen met 4 goals, bij Fortuna is Mats Seuntjes al vijf keer scherpschutter.

• Go Ahead kan in 3 opeenvolgende eredivisie-duels ten minste 2 keer scoren, voor het eerst sinds november 2014 (3).

• Isac Lidberg is geschorst bij GA Eagles. Giannis Botos keert terug van een schorsing.

• Scheidsrechter Bos heeft de leiding in De Adelaarshorst.

• Aftrap zondag om 20.00 uur.

