LIVE | GA Eagles met Swart, Bannink en Verhulst op jacht naar bekersucces

• Go Ahead Eagles stond één keer in de finale van de KNVB-beker, in 1964/1965 tegen Feyenoord (1-0 nederlaag).

• Go Ahead bereikte dit seizoen de laatste 16 van de de beker na uitoverwinningen op Almere City (1-3) en FC Twente (2-5).

• Go Ahead werd sinds de invoering van het betaald voetbal vijf keer uitgeschakeld door een amateurploeg, voor het laatst in 2016/2017 thuis in de tweede ronde tegen Jodan Boys, destijds uitkomend in de hoofdklasse.

• Richard van der Venne en Antoine Rabillard zijn dit seizoen de topscorers van Go Ahead in de beker met elk 2 goals. Van der Venne was zowel tegen Almere City als tegen FC Twente trefzeker.

• GA Eagles-trainer Jack de Gier verloor in 1991 als speler van FC Den Bosch de bekerfinale tegen Feyenoord (1-0). In 2000 verloor hij de eindstrijd in De Kuip met NEC (2-0 tegen Roda JC).