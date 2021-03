LIVE | GA Eagles met Veldmate en Botos op jacht naar zege tegen Cambuur

Drie profclubs in één stadion in Almelo: dat was zonder corona en de sneeuw nooit gebeurd

17 februari Heracles is blij dat het andere clubs onderdak kan bieden in dit rare seizoen. Vandaag speelt NEC op Erve Asito de kwartfinale van de beker, Go Ahead Eagles traint nog altijd in Almelo. Niet vanwege corona, maar vanwege de sneeuw. „We moeten elkaar helpen”, zegt directeur Rob Toussaint.