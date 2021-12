LIVE: GA Eagles met verwachte basis op zoek naar eerste zege in vijftig jaar op PSV

PSV en Go Ahead Eagles treffen elkaar vanavond (vanaf 18.45 uur) voor de 64e keer in het betaalde voetbal. In Eindhoven is het kwaad kersen eten voor de Deventer ploeg die pas vier keer eerder won van de 24-voudig landskampioen.

Bij GA Eagles geen verrassing in de basisploeg. Met de Ajax-variant gaat het elftal van trainer Kees van Wonderen de strijd aan met PSV. Dat betekent dat de Zweedse spits Isac Lidberg op de bank begint. De tweemans voorhoede bestaat uit Inigo Cordoba en Giannis Botos.

In de achterhoede keren Boyd Lucassen en Gerrit Nauber terug. Mats Deijl is geschorst.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en PSV 63 keer tegen elkaar in de eredivisie. PSV won 41 keer, GA Eagles 12 keer.

• PSV is ongeslagen in zijn laatste 22 Eredivisie-duels met Go Ahead (W21-G1-L0). Dat ene gelijkspel boekte GA Eagles thuis in 1995 (1-1, doelpunt Harry Decheiver).

• De Eindhovenaren hebben in de eredivisie op dit moment alleen een langere reeks ongeslagen reeks tegen VVV-Venlo (35, sinds 1977) en Excelsior (24, sinds 1985).

• De laatste zege van GA Eagles in Eindhoven op PSV was in 1968 toen Oekie Hoekema voor de 0-1 overwinning zorgde.

• PSV won zijn laatste 13 thuiswedstrijden tegen Go Ahead in de eredivisie (doelsaldo van 50-7), na een 1-1 gelijkspel in april 1981. Dick Schneider benutte een penalty voor Go Ahead.

• In Eindhoven is PSV in vrijwel alle eredivisieduels de baas in eigen huis. Na Feyenoord in september wist PSV alle thuisduels i winst om te zetten.

• GA Eagles is al vijf uitduels op rij ongeslagen. Dat lukte als promovendus deze eeuw alleen Excelsior (in 2014).

• Go Ahead heeft in de laatste 3 uitduels in de eredivisie geen goal geïncasseerd (Ajax, Willem II, FC Utrecht). Dat is al een clubrecord.

• Op 22 september pakte PSV de 3 punten in De Adelaarshorst dankzij treffers van Cody Gakpo en Marco van Ginkel. Inigo Cordoba vond het net voor de Eagles.

• Koploper PSV kreeg dit Eredivisie-seizoen al 24 doelpunten tegen. Vorig seizoen werd Ajax kampioen met in totaal 23 tegentreffers.

• Inigo Cordoba is de topschutter van GA Eagles met 6 doelpunten, aan PSV-zijde is dat Yorbe Vertessen (6) dit seizoen.

• Mario Götze (PSV) en Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) werden in 2009 samen Europees kampioen met Duitsland onder 17. In de finale versloegen ze Nederland met 2-1. Götze werd uitgeroepen tot speler van het toernooi.

• Scheidsrechter Higler heeft de leiding in het Philips Stadion.

• Aftrap donderdag 18.45 uur.

