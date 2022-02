LIVE: GA Eagles met verwachte basis tegen Ajax op zoek naar eerste eredivisiezege sinds november

Go Ahead Eagles en Ajax treffen elkaar vanmiddag (vanaf 16.45 uur) voor de 64e keer in het betaalde voetbal. Deventer succes is met zeven zeges schaars, al werden deze wel allemaal behaald in de eigen Adelaarshorst.

GA Eagles kent weinig verrassingen in de basisopstelling. Jay Idzes keert terug en zal als vijfde verdediger gaan fungeren. Hij is daarmee de vervanger van Bas Kuipers, de captain van GA Eagles is geschorst. GA Eagles treedt Ajax tegemoet in een een 5-3-2-formatie.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Idzes, Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en Ajax 63 keer tegen elkaar in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen 52 keer, GA Eagles 7 keer.

• Ajax leed 11 keer puntverlies tegen Go Ahead Eagles in de eredivisie, waarvan 10 keer in Deventer.

• De laatste keer dat Go Ahead Ajax ontving in eredivisie-verband was op 28 augustus 2016. De Amsterdammers wonnen met 0-3 dankzij doelpunten van Davy Klaassen (2) en Nemanja Gudelj. Leon de Kogel miste een strafschop namens GA Eagles.

• Ajax is ongeslagen in zijn laatste 33 eredivisie-ontmoetingen met Go Ahead, sinds een 1-0 nederlaag in Deventer op 25 februari 1978.

• Het Eredivisie-duel tussen Ajax en Go Ahead eerder dit seizoen eindigde in 0-0 in de Arena. In 66 seizoenen Eredivisie kwam het één keer voor dat Ajax binnen een seizoen tweemaal met 0-0 gelijkspeelde tegen een specifieke tegenstander: tegen PSV in 2010/2011.

• Go Ahead Eagles won geen van zijn laatste 9 Eredivisie-duels (W0-G3-V6), sinds een 0-1 overwinning bij Willem II op 27 november. Van alle eredivisie-ploegen wacht Go Ahead momenteel het langst op een overwinning.

• Go Ahead heeft elk van zijn laatste 5 thuisduels in de Eredivisie verloren, sinds een 4-3 overwinning op Fortuna Sittard op 31 oktober.

• Inigo Cordoba is 7 goals clubtopscorer van Go Ahead dit Eredivisie-seizoen.

• Als trainers van Go Ahead Eagles bewerkstelligden zowel Erik ten Hag (2013) als Kees van Wonderen (2020) promotie naar de Eredivisie.

• Bas Kuipers is na zijn vijfde gele kaart geschorst bij GA Eagles.

• Scheidsrechter Kamphuis heeft de leiding in stadion Adelaarshorst.

• Aftrap zondag 16.45 uur.

