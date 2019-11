LIVE | GA Eagles met verwachte basis tegen hekkensluiter; blessure Bannink

Veldentest VVCS: GA Eagles heeft de beste grasmat van de eerste divisie

7 november Go Ahead Eagles staat na dertien speelronden op een achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De grasmat in de Adelaarshorst scoort aanzienlijk beter. De Deventer club gaat in de VVCS-veldencompetitie zelfs aan de leiding in het tussenklassement.