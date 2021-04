LIVE | GA Eagles met voorsprong de rust in dankzij goal van Botos

Wat te doen met fotoar­chief van alles over Go Ahead Eagles? Dochter Iris maakt kwartet­spel van foto’s Han

16 april Waar Go Ahead Eagles gaat, gaan zij. Zowel uit als thuis, gewapend met de camera. Maar nu is thuis wel heel letterlijk voor Han en Iris Balk. Vader en dochter kijken al bijna een jaar de wedstrijden van de Deventer club vanuit huis in Vaassen. In een tijd waar je thuis vaak grijpt naar de bordspellen, bedachten de twee iets leuks om te doen met het immense fotoarchief van Han: een Go Ahead Eagles-kwartetspel.