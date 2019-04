LIVE | GA Eagles: minste tegentreffers in Adelaarshorst in eerste divisie

LIVEBLOGGo Ahead Eagles jaagt vanavond tegen RKC Waalwijk op de twaalfde thuiszege van het seizoen. Slaagt de ploeg van trainer John Stegeman in die missie dan is de derde plaats in de eerste divisie definitief zeker.

Wat feiten op een rij:

• Go Ahead verloor deze eeuw slechts één keer in eigen huis van RKC. Alleen in 2010 wisten de Waalwijkers te winnen: 1-3.

• Go Ahead won de laatste twee thuisduels (Jong PSV en Jong AZ) en kan voor het eerst sinds november 2018 drie thuisduels op rij winnen in de Keuken Kampioen Divisie

• Go Ahead kreeg dit seizoen in eigen huis zeventien tegendoelpunten, het minste van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie.

• Go Ahead hield dit seizoen al acht keer ‘de nul’ in eigen huis; slechts drie keer eerder behaalden de Eagles vaker een clean sheet in een volledig seizoen in de Eerste Divisie (9 in 2009/10 + 2015/16; 11 in 2008/09).