LIVE | GA Eagles moet veel verdedigen tegen Twente, aardige kans Cordoba

Deal is rond: Linthorst tekent voor 2,5 jaar bij Go Ahead Eagles, maar heeft geen spijt van trip naar woestijn

De kogel is door de kerk. Evert Linthorst speelt de komende 2,5 jaar voor Go Ahead Eagles. De 21-jarige middenvelder uit Venlo komt over van Al Ittihad-Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten.

30 januari