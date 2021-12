LIVE: GA Eagles na fraaie treffer op voorsprong in amusant duel tegen FC Twente

VOORBESCHOUWING GA Eagles moet veer laten voor spookduel met FC Groningen: ‘Enorm belangrijk duel voor ons’

Zonder Marc Cardona, captain Bas Kuipers én publiek op de tribunes wacht Go Ahead Eagles zondag de nieuwste uitdaging in de eredivisie. Voor het eerst sinds de promotie lijkt de formatie van trainer Kees van Wonderen echt als favoriet te beginnen aan een wedstrijd in de eredivisie.

20 november