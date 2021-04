LIVE | GA Eagles na ijzersterk begin verdiend op voorsprong tegen NAC

Go Ahead Eagles vervolgt vanmiddag de vierde en laatste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Op het menu van de wederom door corona getroffen Deventer ploeg prijkt een zware uitwedstrijd bij NAC Breda.

Bij GA Eagles krijgt Martijn Berden voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De flankaanvaller stond een half jaar aan de zijlijn met een knieblessure. Bij GA Eagles ontbreekt Antoine Rabillard. De Fransman lijkt het tweede coronaslachtoffer van GA Eagles naast Zakatria Eddahchouri. GA Eagles maakte zondagavond bekend dat er - na de uitbraak eind december - wederom twee spelers besmet zijn door het virus.

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles en Roda JC troffen elkaar 67 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 28 keer, Roda JC was 22 keer de sterkste.

• Opvallend is dat beide ploegen vooral in eigen stadion heersen: NAC won 19 van de 33 thuiswedstrijden. In Deventer was GA Eagles 22 van de 34 keer de baas.

• Van de laatste tien duels in Breda wist GA Eagles slechts één keer te winnen. NAC kwam zes keer als winnaar uit de bus.

• Dit seizoen werd het in Deventer 6-0 voor GA Eagles in de KNVB-beker, in de competitie pakte NAC een punt mee (0-0).

• GA Eagles staat vijfde in de eerste divisie met 59 punten; NAC is 4e met 63 punten.

• Sydney van Hooijdonk is topscorer bij NAC met 12 doelpunten, bij GA Eagles is verdediger Sam Beukema topschutter met 7 treffers.

• GA Eagles kreeg in de laatste 13 duels alleen een tegentreffers te verwerken tegen Volendam, FC Dordrecht en FC Den Bosch, de overige negen duels hier GA Eagles het doel schoon.

• GA Eagles is al 21 wedstrijden dit seizoen zonder tegendoelpunt en heeft de minst gepasseerde defensie in het betaalde voetbal.

• NAC is sinds 6 december ongeslagen in eigen stadion. Toen was FC Dordrecht te sterk met 0-1.

• GA Eagles is al 8 duels ongeslagen op vreemde bodem. Het laatste verlies dateert van november in Almere.

• NAC scoort al 15 duels op rij een doelpunt in de eerste divisie. De laatste keer dat de Brabanders scoorden was half december tegen GA Eagles.

• Scheidsrechter Kooij heeft de leiding in het Rat Verlegh Stadion.

• Aftrap maandag 14.30 uur.