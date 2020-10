LIVE | GA Eagles ontsnapt aan grotere achterstand tegen Jong Utrecht, goede kans Hendriks

Van Wonderen verwijt zijn ploeg niets: ‘Dan moet je beetje geluk hebben’

19 september Zo blij als iedereen was een week geleden, zo teleurgesteld zochten spelers en staf van Go Ahead Eagles vrijdag de catacomben van De Adelaarshorst op. Jong Ajax was met 0-3 te sterk, maar trainer Kees van Wonderen kon zijn ploeg niets verwijten.