LIVE | GA Eagles op achterstand in Oss, na blunder Verhulst: 1-0

TOP Oss is na de winst in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Jong Ajax bezig aan een mindere serie en wacht alweer een maand op een overwinning. Het was voor trainer Klaas Wels reden genoeg om de duimschroeven aan te draaien bij zijn elftal in de aanloop naar de thuisbeurt tegen GA Eagles. ,,We hebben ook individueel gesproken met spelers en wensen meer van sommige jongens. Iedereen moet beseffen dat ze bij TOP Oss zijn en dat we het hier van het collectief moeten hebben. Daarin zijn we heel duidelijk geweest. Als we niet voor elkaar door het vuur gaan, kunnen we geen resultaat boeken.”