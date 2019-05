LIVE | GA Eagles op jacht naar clubrecord en beste eerste divisieseizoen ooit

LIVEBLOGGo Ahead Eagles sluit vanavond de reguliere competitie in de Keuken Kampioen Divisie af met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (aftrap 20.00 uur). Een overwinning brengt de ploeg van trainer John Stegeman definitief op de derde plaats, het beste seizoen ooit in de eerste divisie. Het zou meteen clubrecord betekenen: niet eerder won Go Ahead twintig wedstrijden in één seizoen.

Wat feiten op een rij:

• Go Ahead Eagles won dit seizoen al negentien competitieduels en kan voor het eerst in de clubgeschiedenis twintig competitiewedstrijden in een seizoen winnen (ook 19 in 1968/69 in de Eredivisie).

• GA Eagles scoorde al 63 keer in de Keuken Kampioen Divisie, de laatste keer dat er binnen een seizoen vaker werd gescoord was in 2011/12 (toen 65).

• Als Go Ahead erin slaagt om in de top-drie te eindigen, is dat voor het eerst sinds het seizoen 1967/68 (toen derde in de Eredivisie).

• De laatste top-vier plaats voor de Eagles was in 1968/69 (vierde in de Eredivisie).

• Go Ahead Eagles won in augustus 2015 voor het laatst van FC Den Bosch (2-4 op De Vliert) en wacht sindsdien al vier duels op een zege op de Brabanders (G2, V2).

• Istvan Bakx scoorde vier keer in tien ontmoetingen met zijn voormalig werkgever FC Den Bosch – tegen geen ploeg scoorde hij vaker in de Eerste Divisie.