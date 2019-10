LIVE | GA Eagles op voorsprong tegen Jong AZ

Gewraakte Jong-teams blijken juist goudmijn voor Go Ahead Eagles

10:00 De aanhang van Go Ahead Eagles haalt de neus op voor de beloftenteams in de eerste divisie. Toch helpen de gewraakte Jong-teams de Deventer club de laatste jaren sportief wel aan een flinke berg punten. Vooral in de eigen Adelaarshorst is GA Eagles heer en meester de laatste jaren, al kan het de onvrede amper wegnemen.