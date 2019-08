LIVE | GA Eagles opende seizoen twee jaar geleden ook tegen MVV

Wout Droste is de zesde nieuweling, maar speelde een decennium geleden ook al voor Go Ahead. De verdediger krijgt de aanvoerdersband om de arm nu Jeroen Veldmate geblesseerd moet toekijken.

MVV en Go Ahead openden twee jaar geleden ook al tegen elkaar het seizoen. Dat duel in Maastricht wil de Deventer voetballiefhebber liefst vergeten. Drie minuten voor tijd koesterde Go Ahead een 2-3 voorsprong, maar uiteindelijk wist MVV in blessuretijd met 4-3 te winnen. Het zou de opmaat zijn naar het veelbesproken rampseizoen.

In Deventer is MVV minder vaak succesvol. In de eerste divisie won de Limburgse formatie in de eerste divisie slechts één keer. Dat is inmiddels zeventien jaar geleden. Go Ahead mist vanavond behalve Veldmate ook Adrian Edqvist (hoofd) en Jarno van den Bos (enkel).