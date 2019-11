LIVE | GA Eagles staat voor een loodzware klus tegen NAC Breda

• Het is de derde wedstrijd van GA Eagles in acht dagen.

• GA Eagles was eerder in de week met 1-3 te sterk voor Almere City in de KNVB-beker.

• Direct (en gratis) de goals van deze wedstrijd zien? Kijk via de Goal Alert op de Stentorapp!

• NAC-uit is een traditioneel lastige klus voor GA Eagles. Pas zes keer eerder wist de Deventer ploeg te winnen in Breda.

• De laatste wedstrijd in Breda, in 2015, was met 0-1 wel een prooi voor GA Eagles.