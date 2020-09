LIVE | GA Eagles staat voor immense klus na doelpunt van Ajax-spits Brobbey

Trainer Kees van Wonderen stuurt zijn verwachte basis het veld op in de Adelaarshorst, waar om 21.00 uur voor het eerst in ruim een half jaar wordt afgetrapt voor een officiele wedstrijd. Het elftal wat vorige week won bij Cambuur verschijnt aan de aftrap. Antoine Rabillard staat in de spits, ondanks zijn voetkneuzing.

Jong Ajax heeft een sterke formatie op de been met Brian Brobbey en Naci Ünüvar in de frontlinie. Het duo was in februari nog de grote kwelgeest van GA Eagles dat met 5-1 klop kreeg in Amsterdam.