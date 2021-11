LIVE: GA Eagles staat voor zware taak: zege bij Willem II is een zeldzaamheid

Hans Stempher maakt unieke puzzel over ruim 100 jaar Vetkamp­straat: ‘Was zelf net niet goed genoeg om erop te staan’

Deventenaar Hans Stempher is dol op drie dingen: zijn stad, tekenen en geschiedenis. Dat leverde eerder al de Deventer Activiteiten Puzzel (2003) en de Deventer Geschiedenispuzzel (2019) op. De liefde voor voetbalclub Go Ahead Eagles zit nu verwerkt in zijn nieuwste puzzel: 101 jaar Vetkampstraat. Met een beetje geluk had hij zichzelf er bij kunnen tekenen. ,,Maar legende František Fadrhonc vond me niet goed genoeg.”

20 november