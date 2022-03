LIVE: GA Eagles tegen FC Utrecht na loodzware week op jacht naar nieuwe bonuspunten

Go Ahead Eagles en FC Utrecht treffen elkaar vanavond (vanaf 18.45 uur) voor de 50e keer in het betaalde voetbal. Deventer succes is zeker niet de normaalste zaak van de wereld, vooral de laatste jaren niet.

• In totaal speelden GA Eagles en FC Utrecht 49 keer tegen elkaar in de eredivisie. De Domstedelingen wonnen 24 keer, GA Eagles 14 keer.

• FC Utrecht verloor maar twee van de laatste twaalf eredivisiewedstrijden tegen Go Ahead Eagles (W7, G3) en is ongeslagen in de laatste vier onderlinge ontmoetingen.

• Deze ploegen treffen elkaar voor het eerst in Eredivisie-verband in Deventer sinds het seizoen 2016/2017, toen FC Utrecht hier door een eigen doelpunt van Xandro Schenk (32') met 0-1 won.

• Eerder dit seizoen eindigde het treffer tussen deze ploegen in 0-0 in Stadion Galgenwaard. De laatste keer dat Go Ahead 2 keer 0-0 speelde tegen een club in een eredivisie-seizoen, was tegen NAC Breda in 1982/83.

• Go Ahead won in de vorige Eredivisie-speelronde met 2-1 van Ajax. Daarmee kwam een einde aan een reeks van 9 Eredivisie-duels zonder overwinning (W0-G3-V6).

• Go Ahead Eagles kwam in de laatste vijf eredivisieduels tot scoren en kan dit voor het eerst sinds november 2014 in zes opeenvolgende competitieduels op het hoogste niveau doen.

• Inigo Cordoba is met 8 goals clubtopscorer van Go Ahead dit Eredivisie-seizoen. Deze eeuw maakten slechts twee spelers meer goals voor de Deventenaren in een seizoen op het hoogste niveau (Erik Falkenburg en Jarchinio Antonia, 9 in 2013/14).

• Luuk Brouwers kan zijn 150e competitieduel spelen. Hij speelde 125 duels (6 goals) in de Eerste Divisie en 24 in de Eredivisie (6 goals).

• Joris Kramer is na zijn rode kaart tegen PSV geschorst bij GA Eagles.

• Scheidsrechter Makkelie heeft de leiding in stadion Adelaarshorst.

• Aftrap zaterdag 18.45 uur.

