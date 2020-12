LIVE | GA Eagles verdedigt na rust voorsprong tegen Helmond Sport

reactie Van Wonderen wil dat GA Eagles vrijer wordt in het hoofd: ‘Zit angst in ploeg‘

21 november Trainer Kees van Wonderen zag dat Go Ahead Eagles zaterdag voor rust ‘niks in de melk te brokkelen had’ tegen Almere City (3-0 verlies). Na de eerste tegengoal ging het pas een beetje lopen bij de Deventenaren - al leverde het dan amper kansen op. Waar ligt het toch aan dat GA Eagles in veel wedstrijden pas laat ontwaakt?