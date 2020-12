LIVE | GA Eagles verdubbelt op slag van rust de voorsprong tegen Helmond Sport

wedstrijdverslag Gebrek aan stoot­kracht breekt GA Eagles ook tegen Jong AZ op

2 december En weer werd een beloftenploeg de plaaggeest van Go Ahead Eagles. Nadat Jong Ajax (0-3) en Jong Utrecht (2-3) al winnend van het gras stapten in de Adelaarshorst, blameerde de Deventer eerstedivisionist zich dinsdagavond opnieuw tegen Jong AZ: 0-1. De wedstrijd legde de manco’s van Go Ahead Eagles op het aanvallende vlak weer eens genadeloos bloot.