LIVE | GA Eagles verrast met Botos in basis, tegen PSV op jacht naar plek in historische finale in bekertoernooi

Go Ahead Eagles en PSV elkaar vanavond pas voor de tweede keer in de KNVB-beker. De belangen zijn echter groot. Op het spel staat een ticket naar De Kuip voor de finale op zondag 17 april.

GA Eagles verrast met Giannis Botos in de basis. De Griekse aanvaller is de vierde middenvelder in de 4-4-2-formatie van trainer Kees van Wonderen. De entree van Botos gaat ten koste van Jayu Idzes die zijn plek verliest.

Verder begint GA Eagles met de formatie die afgelopen zondag zo verrassend Ajax met 2-1 versloeg.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Botos, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelde GA Eagles 32 wedstrijden in De Adelaarshorst tegen PSV. Acht keer was er een Deventer zege, 18 keer wonnen de Eindhovenaren.

• Go Ahead won 1 van de laatste 32 duels met PSV in alle competities (W1-G2-V29), een 2-1 zege in de Eredivisie in 1983/1984. Mike Small en Eddie Bosman maakten de Deventer doelpunten.

• Go Ahead Eagles en PSV treffen elkaar voor de 2e keer in de KNVB-beker (sinds 1956). In 2006/2007 schakelde het PSV van Ronald Koeman het Go Ahead van Mike Snoei met 3-2 uit bij de laatste 16.

• Go Ahead schakelde dit seizoen Almere City FC (0-2), Roda JC (2-0), Heerenveen (0-1) en NEC (0-2) uit in het KNVB-bekertoernooi.

• Go Ahead kan voor het eerst sinds 1999/2000 vijf opeenvolgende bekerduels winnen. Toen vond Go Ahead zijn eindstation bij FC Utrecht bij de laatste 16 (5-3).

• Go Ahead staat sinds de invoering van het betaald voetbal voor de 6e keer in de halve finales van het bekertoernooi. Deze eeuw haalden de Eagles de kwartfinales in 2009/2010 en 2019/2020 .

• Go Ahead stond sinds 1956 vijf keer eerder in de halve finale van de KNVB-beker, maar haalde slechts 1 keer de finale. In 1964/1965 was Feyenoord in de eindstrijd met 1-0 te sterk.

• Go Ahead won in de beker 2 van zijn laatste 3 duels met clubs uit de traditionele top 3: 2-1 tegen Feyenoord in de 3e ronde in 2011/2012, 2-0 tegen Feyenoord in de 2e ronde in 2014/2015. Er werd met 3-0 bij Ajax verloren in de 2e ronde in 2018/2019.

• Eerder dit seizoen won PSV met 1-2 bij Go Ahead in de Eredivisie op 22 september. Op 23 december won PSV thuis met 2-0 van Go Ahead in de Eredivisie.

• Go Ahead was deze eeuw bij 5 strafschoppenseries betrokken in de KNVB-beker. De ploeg uit Deventer trok 3 keer aan het langste eind en werd 2 keer uitgeschakeld.

• Isac Lidberg en Inigo Cordoba (allebei 2) zijn dit seizoen clubtopscorer van de Eagles in het bekertoernooi. De laatste keer dat een Eagles-speler meer bekergoals maakte in een seizoen was in 2012/2013, toen Joey Suk er 3 maakte.

• Scheidsrechter Van Boekel heeft de leiding in De Adelaarshorst.

• Aftrap woensdag 20.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.