LIVE | GA Eagles verzuimt duel met NEC voortijdig te beslissen, nog wel riante marge

NEC en Go Ahead Eagles treffen elkaar vanavond voor de zevende keer in de KNVB-beker. De Nijmegenaren wonnen de laatste vier keer, Go Ahead was ruim vijftig jaar geleden twee keer de beste.

Go Ahead Eagles begint met een verrassende formatie aan het bekerduel. Cuco Martina maakt zijn rentree in de basis, zoals de ervaren verdediger ook al speelde tegen Heerenveen in de beker. Ook Giannis Botos krijgt een basisplaats. De kleine Griek, die prima inviel tegen FC Groningen, was volgens trainer Kees van Wonderen woensdag nog niet fit genoeg om te starten, maar blijkt een snelle revalidatie te hebben doorgemaakt.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Martina, Idzes, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Botos; Cordoba, Lidberg, Oratmangoen.

Wedstrijdfeiten:

:• In totaal speelde GA Eagles 29 wedstrijden in De Goffert. Zes keer was er een Deventer zege, tien keer wonnen de Nijmegenaren. In december won NEC in de eredivisie met 0-2 van GA Eagles.

• De meest recente bekerontmoeting tussen NEC en Go Ahead was in de groepsfase in 1998/1999. NEC won thuis met 4-1.

• NEC (via promotie/degradatie play-offs) en Go Ahead (2e) promoveerden vorig seizoen allebei naar de Eredivisie. In hun onderlinge duels in de Eerste Divisie wonnen beide clubs hun thuiswedstrijd met 2-1.

• Go Ahead schakelde dit seizoen Almere City FC (0-2), Roda JC (2-0) en Heerenveen (0-1) uit in het KNVB-bekertoernooi.

• • De Eagles kunnen voor het eerst sinds 2009/2010 vier opeenvolgende wedstrijden in de KNVB-beker winnen. In dat seizoen bereikten de Deventenaren voor het laatst de halve finale.

• Go Ahead staat sinds de invoering van het betaald voetbal voor de 10e keer in de kwartfinales van het bekertoernooi. Deze eeuw haalden de Eagles de kwartfinales in 2009/2010 (1-2 winst bij NAC) en 2019/2020 (4-1 verlies bij FC Utrecht).

• GA Eagles kan voor de 6e keer de halve finales bereiken: 4 keer op rij van 1964/1965 tot en met 1967/1968, in 1980/1981 en in 2009/2010. Alleen in 1964/1965 bereikte de club de finale.

• Go Ahead was deze eeuw bij 5 strafschoppenseries betrokken in de KNVB-beker. De ploeg uit Deventer trok 3 keer aan het langste eind en werd 2 keer uitgeschakeld.

• Isac Lidberg en Inigo Cordoba (allebei 2) zijn dit seizoen clubtopscorer van de Eagles in het bekertoernooi. De laatste keer dat een Eagles-speler meer bekergoals maakte in een seizoen was in 2012/2013, toen Joey Suk er 3 maakte.

• Scheidsrechter Makkelie heeft de leiding in De Goffert.

• Aftrap donderdag, 19.00 uur.