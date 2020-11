LIVE | GA Eagles vist met Lucassen naar broodnodige punten aan boorden van de Noordzee

Tijdreis GA Eagles via nostalgi­sche kalender, volledig in kleur: ‘Ik voel me soms net een kind in speelgoed­win­kel’

28 oktober Mooie momenten uit de geschiedenis van Go Ahead Eagles worden volgende maand samengebracht in een ‘nostalgische kalender 2021’. Van de landstitels in 1917 en 1933, tot de promotie van 2013 op de Brink en clubicoon Joey Suk bij de ondergaande zon boven de Adelaarshorst. Een historische reis door de gouden jaren van GA Eagles. Volledig in kleur.