LIVE | GA Eagles vroeg op voorsprong tegen Jong FC Utrecht

De Gier oordeelt: ‘GA Eagles groeit nog steeds; scorende spits erbij zou hart sneller laten kloppen’

8:36 Trainer Jack de Gier is met Go Ahead Eagles na vijftien competitiewedstrijden op rij zonder verlies de nummer zes in de eerste divisie. De trainer geeft halverwege het seizoen een oordeel over zijn eerste periode in Deventer dienst.