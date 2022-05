LIVE: GA Eagles weer naast Vitesse na doelpunt Lidberg

reactie Supporters van GA Eagles willen doelman Noppert in Oranje: ‘Dat is het mooie van voetbal’

,,Vandaag ben ik een centimeter gegroeid.’’ Andries Noppert komt uiterst gevat uit de hoek na de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II die Go Ahead Eagles een nieuw seizoen oplevert in de eredivisie. De rijzige goalie houdt voor de derde keer op rij de nul en wordt door het Deventer publiek al het Nederlands Elftal ingezongen: ‘Noppert in Oranje, oh-oh oh ohooooo’.

8 april