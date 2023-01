LIVE | GA Eagles werd al door AZ achteruit gedwongen en incasseert nu ook treffer

Go Ahead Eagles moet ADO in Den Haag kloppen voor plek in kwartfina­le beker

Voor een plek bij de laatste acht van het KNVB-bekertoernooi moet Go Ahead Eagles afrekenen met ADO Den Haag. Op 7, 8 of 9 februari treft de Deventer eredivisionist de eerstedivisionist in Den Haag. Dat is de uitkomst van de loting van zaterdagavond.

14 januari