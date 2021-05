LIVE | GA Eagles wil derde plaats consolideren en hoopt op misstap van De Graafschap

VOORBESCHOUWING Derde topper op rij voor GA Eagles, Bakker aan aftrap tegen Almere City: ‘Ook borst vooruit als resultaten even wat minder zijn’

16 april De topwedstrijden rijgen zich aaneen voor Go Ahead Eagles. Na winst in Breda en verlies in Doetinchem wacht zaterdagavond vanaf 20.00 uur de thuisbeurt tegen Almere City. Met Justin Bakker als logische vervanger van de langere tijd uitgeschakelde captain Jeroen Veldmate.