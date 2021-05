LIVE | GA Eagles wil derde plaats heroveren en jaagt met verwachte basis op zege tegen Helmond Sport

LIVEBLOGGo Ahead Eagles vervolgt vanmiddag vierde en laatste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Op het menu prijkt de thuisbeurt tegen Helmond Sport. De ploeg van trainer Kees van Wonderen is de grote favoriet en wil de derde plaats vast zien te houden.

Sam Hendriks begint in de basisploeg bij GA Eagles. De spits vervangt Jacob Mulenga, die ziek aan de kant blijft. Antoine Rabillard is hersteld van corona en keert terug in de wedstrijdselectie.

Opstelling GA Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Botos; Berden, Hendriks, Van Hoeven.

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles en Helmond Sport troffen elkaar 56 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 28 keer, Helmond Sport was 15 keer de sterkste.

• Van de 27 duels in Deventer wist GA Eagles er 16 te winnen. Helmond Sport won 8 keer

• Dit seizoen werd het in Helmond 0-2 voor GA Eagles.

• Sam Beukema en Antoine Rabillard scoorden begin december voor GA Eagles.

• GA Eagles staat vierde in de eerste divisie met 68 punten; Helmond Sport is 10e met 43 punten.

• Zowel GA Eagles (tweede met 14 punten) als Helmond Sport (vierde met 13 punten) wil nog een gooi doen naar de vierde periodetitel.

• Lance Duijvestijn is topscorer bij Helmond Sport met 10 doelpunten, bij GA Eagles is verdediger Sam Beukema topschutter met 8 treffers.

• GA Eagles is al 24 wedstrijden dit seizoen zonder tegendoelpunt en heeft de minst gepasseerde defensie in de eerste divisie.

• Helmond Sport verloor slechts 2 van de laatste zeven wedstrijden: van Cambuur en Volendam.

• GA Eagles won vorige week met 0-1 bij Jong FC Utrecht.

• GA Eagles scoorde in de laatste veertien duels tegen Helmond Sport. De laatste keer dat het niet lukte in eigen huis was in 2002.

• Helmond Sport is al vijftien duels op vreemde bodem trefzeker in de eerste divisie. De laatste keer dat het niet lukte was in oktober bij Telstar.

• Scheidsrechter Gözübüyük heeft de leiding in stadion De Adelaarshorst.

• Aftrap zondag 14.30 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.