LIVE: GA Eagles wil met goed gevoel interlandbreak in en heeft daarvoor zege op Cambuur nodig

Go Ahead Eagles en Cambuur treffen elkaar vanavond (vanaf 18.45 uur) voor de 57e keer in het betaalde voetbal. In de helft van de voorgaande wedstrijden was er een Friese zege.

• In totaal speelden GA Eagles en Cambuur 56 keer tegen elkaar. De Friezen wonnen 28 keer, GA Eagles 17 keer.

• In de Eredivisie won Go Ahead Eagles in totaal 1 van zijn 9 wedstrijden tegen SC Cambuur (W1-G3-V5). Op 4 september 1993 werd het 3-0 in Deventer dankzij goals van Alfons Arts, Marthijn Pothoven en Lloyd Kammeron.

• Cambuur won elk van zijn laatste 4 Eredivisie-duels met Go Ahead Eagles. Dit is al de langste winstreeks ooit van Cambuur tegen een specifieke tegenstander in de Eredivisie.

• Vorig seizoen werd dit duel gespeeld in de Eerste Divisie. Op 12 maart 2021 werd het 0-0 in een lege Adelaarshorst. Eerder dit Eredivisie-seizoen won Cambuur in Leeuwarden met 5-2 van Go Ahead.

• Go Ahead Eagles boekte 1 overwinning in zijn laatste 12 Eredivisie-duels, 2-1 tegen Ajax.

• Go Ahead kreeg in elk van zijn laatste 10 thuiswedstrijden in de Eredivisie een doelpunt tegen.

• Go Ahead pakte in de laatste ver speelronde in de eredivisie 5 punten tegen FC Twente (2-2), Ajax (2-1) en FC Utrecht (1-1). Verlies was er vorige week tegen Sparta.

• Inigo Cordoba is met 8 goals clubtopscorer van Go Ahead dit Eredivisie-seizoen. Deze eeuw maakten slechts twee spelers meer goals voor de Deventenaren in een seizoen op het hoogste niveau (Erik Falkenburg en Jarchinio Antonia, 9 in 2013/14).

• Andries Noppert hield nog geen enkele keer de nul in de Eredivisie. Hij keepte tot dusver 10 Eredivisie-duels, waarvan 7 voor Go Ahead en 3 voor NAC.

• Scheidsrechter Gözübüyük heeft de leiding in De Adelaarshorst.

• Aftrap zaterdag 18.45 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.