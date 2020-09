LIVE | GA Eagles wil ongeslagen thuisstatus behouden tegen Jong Ajax

Milan Beumer vecht bij GA Eagles voor zijn laatste kans in het profvoet­bal

4 september Na een rondreis langs een viertal profclubs, is Deventenaar Milan Beumer (18) voor het eerst neergestreken aan de Vetkampstraat. Doordrongen van het feit dat het voor hem waarschijnlijk de laatste kans is op een profcarrière. Wil Beumer slagen in het profvoetbal, dan zal hij aan zijn ‘arrogante houding’ moeten werken, vindt de speler van GA Eagles Onder 21.