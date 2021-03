LIVE | GA Eagles wordt sterker tegen Cambuur, De Graafschap leidt

Keeper Verhulst geniet bij AZ en bewondert opvolger bij GA Eagles: ‘Ze kunnen ver komen dit seizoen’

22 februari Europese avonturen, corona en als 27-jarige zijn debuut bij de club waar hij opgroeide als doelman. Hobie Verhulst beleeft een bijzonder seizoen. De uitgezwaaide goalie van Go Ahead Eagles heeft nog geen tel spijt gehad van zijn terugkeer in Alkmaar, waar hij afgelopen zomer na zes jaar zijn rentree maakte. ,,Deventer zal ik nooit vergeten, ik heb er bijzondere momenten beleefd, maar met AZ speel ik in de top van Nederland.’’