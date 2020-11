LIVE | GA Eagles zet Den Bosch in eerste helft al op ruime achterstand

VOORBESCHOUWING GA Eagles kent geen mutaties in aanval; Mulenga en Ross starten op de bank bij Deventer ploeg

13 november Trainer Kees van Wonderen doet in de korte tijdspanne richting de thuisbeurt tegen FC Den Bosch geen gekke dingen. De oefenmeester van Go Ahead Eagles laat routinier Wout Droste zondag vrijwel zeker terugkeren in zijn verder ongewijzigde basisformatie die ook Telstar wist te bedwingen.