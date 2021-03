LIVE | GA Eagles ziet Den Bosch vanaf de stip dichterbij komen

KNVB verwacht laatste speelron­den met publiek af te kunnen werken

23 maart De KNVB verwacht dat in de laatste speelrondes van dit seizoen in het betaalde voetbal weer publiek welkom is in de stadions. De voetbalbond baseert zich op de uitspraken van coronaminister Hugo de Jonge, die op de persconferentie zei dat vanaf mei met gebruik van toegangstests en de CoronaCheck-app weer in beperkte mate iets mogelijk is.