LIVE | GA Eagles ziet groeiend veldoverwicht tegen Excelsior uitgedrukt in treffers vlak voor rust

Mats Deijl en GA Eagles zien driepunter verdampen: 'Je moet zorgen dat je centraal achterin goed staat'

Het ene punt is het andere niet. Voelde de 1-1 tegen Heerenveen een week geleden voor Go Ahead Eagles als een soort van overwinning, de 3-3 in Nijmegen tegen NEC stond zondag min of meer gelijk aan mineurstemming in het Deventer kamp. Ook bij gelegenheidsaanvoerder Mats Deijl.

23 oktober