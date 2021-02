LIVE | GA Eagles zonder Veldmate in actie tegen FC Eindhoven, Bakker en Idzes in basis

Historie KNVB-beker Twaalf jaar KNVB-be­ker: meer plussen dan minnen voor GA Eagles

19 januari Na mooie trips langs Almere, Enschede en Spakenburg strandde Go Ahead Eagles vorig seizoen in de kwartfinale van de KNVB-beker. Donderdagavond tegen VVV in Venlo (aftrap 21.00 uur) doet de Deventer ploeg voor het tweede jaar op rij een poging de laatste acht te halen.